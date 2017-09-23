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Президент "Барыса": клуб планирует как можно дальше пройти в плей-офф КХЛ

Спорт
23 сентября, 11:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Астанинцы занимают четвертое место в Восточной конференции

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Вратарь "Барыса" Кевин Пулен

Вратарь "Барыса" Кевин Пулен

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" намерен как можно дальше пройти в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина. Об этом ТАСС рассказал президент астанинского клуба Аскар Шопобаев.

"Барыс" занимает четвертое место в Восточной конференции - в 11 матчах команда из Астаны одержала семь побед и набрала 22 очка.

"Команда серьезно обновилась и омолодилась. Одна из основных задач тренерского штаба - дать молодым игрокам возможность набить шишки, получить опыт игры в больших матчах, а также подготовить хоккеистов для национальной сборной Казахстана. Безусловно, мы намерены попасть в плей-офф Кубка Гагарина и пройти там как можно дальше", - сказал Шопобаев.

Евгений Корешков проводит первый сезон в качестве главного тренера "Барыса". "Думаю, что дебютантом Евгения Геннадьевича можно назвать лишь формально, ведь он давно работает в КХЛ. Корешков уже выигрывал очень серьезные турниры в качестве тренера. Мы довольны тем, как главный тренер строит работу с командой: "Барыс" выдал хороший старт, но все мы понимаем, что впереди еще много работы", - отметил Шопобаев.

В составе фарм-клуба "Барыса" - усть-каменогорского "Торпедо" - должен сыграть защитник астанинцев Дамир Рыспаев, которому дисциплинарная комиссия КХЛ и Федерация хоккея России разрешили в течение месяца выступать в Высшей хоккейной лиге. В августе прошлого года КХЛ наложила на Рыспаева бессрочную спортивную корпоративную дисквалификацию.

"Дамир уже присоединился к "Торпедо" и провел с командой несколько занятий. К счастью, у нас с клубом из Усть-Каменогорска хорошие отношения. Мы надеемся, что время, которое Рыспаев проведет в "Торпедо", пойдет ему на пользу. Тем более Дамир является уроженцем Усть-Каменогорска, в родном городе он получит теплый прием и положительные эмоции", - подчеркнул глава "Барыса".

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