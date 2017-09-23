Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спортсмен из Воронежской области стал победителем Владивостокского марафона

Спорт
23 сентября, 11:17 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, сентября. /ТАСС

Всего в соревнованиях "Мосты Владивостока" приняли участие около 2 тысяч спортсменов из 18 стран и более чем 100 городов, представляющих свыше 30 регионов России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Участники марафона во Владивостоке

Участники марафона во Владивостоке

© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Победителем II Международного марафона во Владивостоке стал спортсмен из Воронежской области Сергей Попов, преодолевший дистанцию за 2 часа 24 минуты и 20 секунд. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.

Вторым стал Евгений Бушков из Владивостока, пробежавший дистанцию за 2 часа 25 минут 59 секунд. Третье место занял Евгений Сафронов из Уфы с результатом 02:29.02.

Всего в соревнованиях "Мосты Владивостока" приняли участие около 2 тысяч спортсменов из 18 стран и более чем 100 городов, представляющих свыше 30 регионов России. Участникам можно было выбрать один из трех маршрутов: 5, 21,1 или 42,2 километра. Также организаторы предусмотрели отдельную дистанцию для детей и спортсменов с ограниченными возможностями протяженностью в 1 км.

Маршрут марафона был проложен по острову Русский, вантовым мостам Русский и Золотой, центральным улицам приморской столицы. Финиш состоялся на главной площади Владивостока.

В этом году марафон открыл программу празднования традиционного праздника Приморья "День тигра", который посвящен охране природы и редких обитателей Уссурийской тайги. Первый международный марафон во Владивостоке состоялся год назад.

Смотрите также

Около двух тысяч спортсменов стали участниками Международного марафона во Владивостоке

Движение в столице будет ограничено в день проведения V Московского марафона

Мелесек Тсегайе Бейене из Эфиопии победила на Пекинском марафоне

Марокканец Салах Эддин Бунаср одержал победу в Пекинском марафоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
2
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
3
Источник: три прототипа "Сармата" испытают до середины 2018 года
4
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
5
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
6
Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, вновь назвав его "человеком-ракетой"
7
США определились со стратегией развития отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама