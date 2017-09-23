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Плющенко: фигурист Ханю способен еще не раз обновить мировой рекорд в олимпийском сезоне

Спорт
23 сентября, 11:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Японец побил собственный мировой рекорд на турнире "Осенняя классика" в Канаде

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Евгений Плющенко

Евгений Плющенко

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Японский фигурист Юдзуру Ханю, побивший собственный мировой рекорд на турнире "Осенняя классика" в Канаде, еще не раз способен улучшить достижение в олимпийском сезоне. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

На турнире в Канаде судьи оценили короткую программу Ханю в 112,72 балла. Его предыдущее достижение составляло 110,95 балла и было установлено в финале Гран-при 10 декабря 2015 года. 22-летний японец также является рекордсменом по количеству баллов, набранных в произвольной программе (223,20) и по сумме двух программ (330,43).

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Японский фигурист Ханю побил мировой рекорд в короткой программе на турнире в Канаде

"Безусловно, от Ханю можно ждать новых рекордов, в его арсенале есть четверной лутц, я его видел, есть четверной риттбергер, и я не исключаю, что в произвольной программе он сделает по два риттбергера, сальхова, тулупа, и, может быть, пойдет на лутц. Это серьезный, великий спортсмен, олимпийскими чемпионами просто так не становится. Он это доказал, и он может еще и еще улучшать свой результат. А это очень мало кому надо", - отметил Плющенко.

В феврале 2018 года в ююжнокорейском Пхенчхане пройдут Олимпийские игры. "Олимпийский сезон интересно начинается, и сами Игры будут интересными. Главное, чтобы ничего не помешало их проведению. Тревожно, конечно, но я надеюсь, что все будет нормально", - отметил он.

Плющенко подчеркнул, что частые старты, в том числе и в межсезонье, являются важным условием для прогресса фигуристов. "Я уже не раз говорил, что нужно постоянно кататься, а Ханю выступает с показательными выступлениями в межсезонье, постоянно выполняет на публике сложнейшие прыжки. Это целая система, я покатался - посмотрел, у спортсменов по несколько специалистов по общефизической подготовке, у каждого свой личный врач, своя команда, правильное восстановление и питание, конечно, будет результат, - сказал он. Не знаю, как в нашей системе - не хочу никого обижать, но как это происходит в Японии, я хорошо знаю".

Ханю - олимпийский чемпион Сочи в одиночном катании, двукратный чемпион мира. Также японец четыре раза побеждал в финалах Гран-при и один раз - на командном чемпионате мира. Произвольную программу на "Осенней классике" мужчины продемонстрируют 24 сентября.

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