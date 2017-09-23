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Каррера: футболисту "Спартака" Промесу подошел бы чемпионат Англии

Спорт
23 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Промес перешел в "Спартак" летом 2014 года, с тех проведя за московскую команду в различных турнирах 103 матча и забив 53 мяча

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Главный тренер ФК "Спартак" Массимо Каррера и игрок "Спартака" Квинси Промес (слева направо)

Главный тренер ФК "Спартак" Массимо Каррера и игрок "Спартака" Квинси Промес (слева направо)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Голландскому полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу для проверки своих способностей хорошо бы подошел чемпионат Англии по футболу. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер московской команды Массимо Каррера.

"У него [Промеса] хороший потенциал, чтобы стать полноценным игроком высокого уровня. Для того, чтобы серьезно проверить его способности, хорошо подойдет английский чемпионат, где выступают очень сильные футболисты. Там высокие скорости, игроки хорошо подготовлены физически, а болельщики поддерживают свои команды, даже если они постоянно проигрывают 0:3", - сказал Каррера.

В среду в матче 1/16 финала Кубка России "Спартак" на выезде обыграл краснодарскую "Кубань" со счетом 2:0. 25-летний Промес забил оба мяча, но при этом получил травму. На вопрос, сколько игроку понадобится на восстановление, Каррера ответил: "Думаю, что ему нужна неделя".

Промес перешел в "Спартак" летом 2014 года, с тех проведя за московскую команду в различных турнирах 103 матча и забив 53 мяча. В активе Промеса 23 матча и четыре гола за сборную Нидерландов.

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