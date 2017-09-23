Каленга: боксер Кудряшов может преподнести сюрпризы кубинцу Дортикосу

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МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов может преподнести сюрприз кубинцу Юниеру Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе француз Йоури Каленга.
Поединок Кудряшов - Дортикос пройдет в ночь на воскресенье в американском Сан-Антонио, на кону будет стоять титул "регулярного" чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 кг.
"Я знаю, что Дмитрий - крепкий боксер, но удар и выносливость, скорее, за Дортикосом. В боях высокого уровня бывает так, что побеждает сильнейший, но я все-таки верю в Дмитрия. Он удивляет меня, и завтра будут сюрпризы", - сказал Каленга.
Француз проводил поединок против Дортикоса, уступив кубинцу в мае 2016 года техническим нокаутом.
В активе Дортикоса, который владеет титулом WBA, 21 победа (20 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.