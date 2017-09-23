Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каленга: боксер Кудряшов может преподнести сюрпризы кубинцу Дортикосу

Спорт
23 сентября, 12:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По мнению бывшего "временного" чемпиона мира, Кудряшов - крепкий боксер, но у Дортикоса лучше поставлен удар

Поделиться
Материал из 1 страницы
Йоури Каленга

Йоури Каленга

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов может преподнести сюрприз кубинцу Юниеру Дортикосу в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе француз Йоури Каленга.

Поединок Кудряшов - Дортикос пройдет в ночь на воскресенье в американском Сан-Антонио, на кону будет стоять титул "регулярного" чемпиона мира WBA в весовой категории до 90,71 кг.

"Я знаю, что Дмитрий - крепкий боксер, но удар и выносливость, скорее, за Дортикосом. В боях высокого уровня бывает так, что побеждает сильнейший, но я все-таки верю в Дмитрия. Он удивляет меня, и завтра будут сюрпризы", - сказал Каленга.

Француз проводил поединок против Дортикоса, уступив кубинцу в мае 2016 года техническим нокаутом.

В активе Дортикоса, который владеет титулом WBA, 21 победа (20 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.

Смотрите также

Кудряшов стартует во Всемирной суперсерии бокса боем с Дортикосом

Боксер Кудряшов пообещал кубинцу Дортикосу "жаркий" бой

Титул "регулярного" чемпиона WBA будет стоять на кону в бое Кудряшов - Дортикос

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
4
Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне
5
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
6
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
7
Госдеп: миссия ООН в Донбассе обеспечит условия для проведения местных выборов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама