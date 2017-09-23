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Каррера: "Спартак" будет думать над исправлением летних трансферных недоработок

Спорт
23 сентября, 12:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Тренер признался, что ему еще нужны игроки, к примеру, на левом фланге обороны

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" зимой попробует исправить недоработки, допущенные в летнее трансферное окно. Об этом в интервью ТАСС заявил главный тренер московской команды Массимо Каррера.

"Будем думать над тем, как исправить летние недоработки, как лучше выстроить работу на трансферном рынке. Летом нам нужно было усиление - и численное, и качественное. Нам был нужен состав, который смог бы успешно играть в трех турнирах - чемпионате и Кубке России, Лиге чемпионов, которая очень важна для клуба", - сказал Каррера.

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"Конечно, мне нужны еще игроки. К примеру, слева в защите, по сути, у нас может сыграть только Дмитрий Комбаров, его могут заменить другие игроки, но это будут не их позиции", - добавил итальянский специалист.

Летом "Спартак" интересовался аргентинским защитником Эсекьелем Гараем и бразильским нападающим Луаном, но ни тот, ни другой в итоге в московский клуб не перешли. На одной из пресс-конференций Каррера заявил, что Гарая он предпочел бы Луану.

На вопрос, могли ли те его слова повлиять на ход переговоров, Каррера ответил: "Нам были нужны защитник и нападающий, тогда я не знал, останется ли в "Спартаке" [Сердар] Таски, и назвал Гарая. При этом тогда мне не предложили выбрать из двух игроков одной позиции, мне предложили выбор между защитником и игроком атаки, поэтому я назвал аргентинца".

Таски может продлить контракт со "Спартаком"

Существует вероятность, при которой немецкий защитник Сердар Таски продлит контракт со "Спартаком", отметил Каррера. Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до 30 июня 2018 года.

"Таски душой со "Спартаком", он не хотел [летом] уходить", - сказал главный тренер красно-белых.

"Спартак" является действующим чемпионом России. В национальном первенстве сезона-2017/18 красно-белые занимают восьмое место после 10 туров. В 11-м туре "Спартак" сыграет с махачкалинским "Анжи", игра пройдет в Москве в субботу.

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