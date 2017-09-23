Каррера заявил, что основная трудность для него в России - это языковой барьер

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Основная трудность в работе в России для главного тренера футбольного клуба "Спартак" Массимо Карреры - это языковой барьер. Об этом итальянский специалист рассказал в интервью ТАСС.

Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. Под его руководство красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17.

На вопрос, какие основные трудности, с которыми он столкнулся в России, Каррера ответил: "В первую очередь, это языковой барьер. Я много занимаюсь русским, но все равно испытываю сложности".

"Также есть разница в футбольной культуре, в России она немного другая, чем в Италии. Итальянцы больше времени уделяют тактике, взгляды на футбол в России и Италии разные. Из-за этого мне порой что-то трудно доносить и объяснять. Это не значит, что в России плохо, просто культура футбола здесь другая", - сказал главный тренер "Спартака".

"В прошлом сезоне было так же сложно"

После ничьей в матче с "Тосно" (2:2), который состоялся в Санкт-Петербурге 18 сентября и в котором красно-белые вели 2:0, больше часа играя в большинстве, в СМИ появилась информация, что Каррера в раздевалке спросил у подопечных, специально ли они пропустили два мяча в концовке. Итальянец подтвердил, что эмоциональный разговор с футболистами "Спартака" действительно имел место, но в прессу попали лишь его обрывки. По словам Карреры, ему непросто работать, зная, что в коллективе есть человек, который может вынести в СМИ приватный разговор.

"Безусловно, работать в такой обстановке сложно. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться", - отметил он.

"Спартак" занимает восьмое место в чемпионате России сезона-2017/18 после 10 туров. На вопрос, являются ли последние два месяца самыми тяжелыми в его тренерской карьере, 53-летний Каррера ответил: "В прошлом сезоне было так же сложно, но, в отличие от нынешнего, тогда были результаты. Все казалось более идеальным".

Каррера признался, что теперь, читая прессу, уделяет больше внимания негативу, чем позитиву. "Чтобы выявить моменты, которые могут плохо сказаться на результатах команды", - пояснил итальянец.