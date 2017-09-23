Теннисистка Павлюченкова назвала драматичным свой матч 1/2 финала турнира в Токио с Кербер

ТАСС, 23 сентября. Полуфинальный матч турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио между россиянкой Анастасией Павлюченковой и немкой Ангелик Кербер получился очень драматичным. Об этом заявила российская спортсменка, слова которой приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Павлюченкова обыграла Кербер в трех со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:4.

"Матч получился очень драматичным для нас обеих, было много трудных моментов, - сказала российская теннисистка. - Я не ожидала, что удастся начать настолько здорово, в первом сете я сыграла очень хорошо, а вот дальше все было не так гладко. Но надо отдать должное Ангелик - она всегда борется до конца, с ней всегда очень тяжело играть. Она провела отличный матч, но я очень рада, что победила и вышла в финал."

"Когда в третьем сете я проигрывала 0:3, то уже думала о турнире в Ухане и мысленно бронировала билеты, - продолжила Павлюченкова. - Но при этом я продолжала сражаться. В Токио очень сильный состав участниц, все соперницы трудные".

В финале турнира в Токио Павлюченкова встретится с датчанкой Каролин Возняцки, "посеянной" на турнире под третьим номером, которая в своем полуфинале победила первую "ракетку" мира испанку Гарбинье Мугурусу.

Турнир в Токио завершится 24 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $890 тыс.