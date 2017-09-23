Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Кудряшов со второй попытки показал нужный вес перед боем с Дортикосом

Спорт
23 сентября, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

На первом взвешивании россиянин превысил лимит на 300 гр

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов лишь со второго раза сумел показать нужный вес перед четвертьфинальным боем во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с кубинцем Юниером Дортикосом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Кудряшов, выступающий в весовой категории до 90,71 кг, на первом взвешивании превысил допустимую норму на 300 гр. Организаторы соревнований дали спортсмену два часа на то, чтобы согнать вес и пройти повторную процедуру. Через 45 минут россиянин прошел повторное взвешивание и показал результат 90,7 кг. Вес кубинского спортсмена составил 90,3 кг.

WE HAVE A FIGHT! The Russian Hammer makes weight at the 2nd attempt! Full weigh-in on our Facebook page! #DorticosKudryashov

Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries)

В послужном списке Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение. Он является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

Дортикос является "регулярным" чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За свою карьеру кубинец не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге - в его активе 21 победа (20 - нокаутом).

Бой между Кудряшовым и Дортикосом состоится 24 сентября. На кону поединка будет "регулярный" пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Дортикосу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Игроки "Спартака" Марио Пашалич и "Тосно" Максим Палиенко (слева направо)
12
"Тосно" в меньшинстве ушел от поражения в матче РФПЛ со "Спартаком"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
4
Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне
5
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
6
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
7
Госдеп: миссия ООН в Донбассе обеспечит условия для проведения местных выборов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама