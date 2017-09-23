Боксер Кудряшов со второй попытки показал нужный вес перед боем с Дортикосом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов лишь со второго раза сумел показать нужный вес перед четвертьфинальным боем во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с кубинцем Юниером Дортикосом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Кудряшов, выступающий в весовой категории до 90,71 кг, на первом взвешивании превысил допустимую норму на 300 гр. Организаторы соревнований дали спортсмену два часа на то, чтобы согнать вес и пройти повторную процедуру. Через 45 минут россиянин прошел повторное взвешивание и показал результат 90,7 кг. Вес кубинского спортсмена составил 90,3 кг.

WE HAVE A FIGHT! The Russian Hammer makes weight at the 2nd attempt! Full weigh-in on our Facebook page! #DorticosKudryashov Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries) Сен 22 2017 в 3:52 PDT

В послужном списке Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение. Он является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

Дортикос является "регулярным" чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). За свою карьеру кубинец не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге - в его активе 21 победа (20 - нокаутом).

Бой между Кудряшовым и Дортикосом состоится 24 сентября. На кону поединка будет "регулярный" пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Дортикосу.