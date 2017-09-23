Товарищеский матч сборных Ирана и Того по футболу в Казани отменен

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная Ирана по футболу не будет проводить матч с командой Того перед товарищеской встречей с россиянами в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее Леонов сообщал, что иранцы, которые сыграют с россиянами 10 октября на "Казань-Арене", ведут переговоры с тоголезцами о проведении матча в Казани 5 октября. Матч стоит в графике обеих сборных на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

"Матч Иран - Того отменился, его не будет. Буквально сегодня получил уведомление", - сообщил Леонов.

Сборная Ирана в июне гарантировала себе участие в чемпионате мира по футболу 2018 года. В Казани пройдут шесть матчей турнира, в том числе четвертьфинальная игра.