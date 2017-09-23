"Ванкувер" проиграл "Лос-Анджелесу" в предсезонном матче НХЛ в Китае

ТАСС, 23 сентября. "Лос-Анджелес" победил по буллитам "Ванкувер" со счетом 4:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Пекине в рамках турне клубов в Китае.

В составе победителей шайбы забросили Ник Шор (10-я минута), Джейк Маззин (17) и Тайлер Тоффоли (42). У проигравших отличились Свен Бэртчи (29), Луи Эрикссон (52) и Кристофер Танев (59). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Джонни Бродзински.

В составе "Ванкувера" в игре принимал участие 25-летний российский нападающий Александр Бурмистров, который отметился результативной передачей.

Это вторая встреча команд в турне. Ранее команды встречались в Шанхае и тогда также победил "Лос- Анджелес" (6:2). Команды НХЛ впервые проводят предсезонные матчи в Китае.