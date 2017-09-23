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Боксер Чахкиев завершил спортивную карьеру

Спорт
23 сентября, 14:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Олимпийский чемпион 2008 года заявил ТАСС, что его лучшие годы позади

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Российский боксер Чахкиев после победы над аргентинцем Валори

Российский боксер Чахкиев после победы над аргентинцем Валори

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весе до 90,71 кг Рахим Чахкиев завершил спортивную карьеру. Об этом он заявил ТАСС.

"Я завязываю с боксом, ему я отдал 20 лет, уже пора. 12 лет я посвятил любительскому боксу, достиг самой высокой точки, став олимпийским чемпионом. В профессиональном боксе у меня тоже неплохие результаты, я считаю. Но, конечно, я не смог себя полностью реализовать, хотелось бы большего, но ничего, есть много других поприщ", - сказал 34-летний Чахкиев.

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"Я буду и дальше жить спортом, но я не думаю, что смогу еще что-то показать. Логически неправильно стараться выиграть какой-то титул, конкурируя с молодыми, мои лучшие годы уже прошли. Хотя я еще могу что-то показать, но считаю нужным завершить выступления", - добавил он.

Чахкиев 3 декабря прошлого года уступил техническим нокаутом россиянину Максиму Власову. Боксер является бывшим претендентом на титул чемпиона мира, в 2013 году он проиграл поляку Кшиштофу Влодарчику в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. Всего в активе 34-летнего спортсмена 26 побед (19 - нокаутом) и три поражения.

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