Чахкиев: победа над Дортикосом будет для боксера Кудряшова сродни подвигу

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Дмитрия Кудряшова ждет очень тяжелый четвертьфинальный бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с кубинцем Юниером Дортикосом, победа в нем станет для россиянина сродни подвигу. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по боксу россиянин Рахим Чахкиев.

Бой между Кудряшовым и Дортикосом состоится 24 сентября. На кону поединка будет "регулярный" пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который принадлежит Дортикосу.

"Для Дмитрия это будет тяжелый бой, тяжелая проверка. Это не будет легкой прогулкой для него, и, если он выиграет, то совершит большой подвиг, преодолев себя. Кубинец является сложным оппонентом, поэтому Дмитрию будет тяжело. Солидарен с Денисом Лебедевым, который писал, что Дмитрию нужно выдержать первые раунды, посмотреть, что предложит соперник, сделать тактические выводы. У каждого есть свои козыри, каждый готов их грамотно применить; если Дмитрий подойдет к бою в правильном физическом и психологическом состоянии, он сможет это сделать", - считает Чахкиев.

"Кудряшов правильно говорил, что самым главным соперником для него является он сам. Каждый боксер знает свои ошибки и минусы, нужно преодолевать себя, совершенствоваться. Мы верим в него, поддерживаем его, я обязательно буду смотреть бой. Желаю Дмитрию победы", - добавил он.

В послужном списке Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение. Он является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира.

Дортикос является "регулярным" чемпионом мира по версии WBA. За свою карьеру кубинец не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге - в его активе 21 победа (20 - нокаутом).