Нигматуллин: удел "Динамо" в чемпионате России - бороться за выживание

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" выглядит не совсем конкурентоспособным на фоне лидеров чемпионата России по футболу, удел команды - бороться за выживание. Такое мнение выразил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, слова которого приводит портал "Газета.Ru".

"Динамо" проведет домашний матч 11-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА в субботу, начало - в 16:30 мск. В матче не сможет сыграть нападающий "Динамо" Кирилл Панченко, продолжающий восстановление после операции на колене.

"При всем уважении к "Динамо" в этом поединке, конечно, красно-синие являются фаворитами - что в чемпионате, что в Кубке дела у бело-голубых идут плоховато. Плюс, естественно, потеря лидера - Панченко, хотя и с ним в составе "Динамо" было бы сложно. Пока что не совсем конкурентоспособным выглядит клуб на фоне лидеров чемпионата России, ведь, к сожалению, в этом сезоне удел "Динамо" - бороться за выживание", - рассказал Нигматуллин.

В турнирной таблице "Динамо" с девятью очками занимает 12-е место. ЦСКА идет четвертым (19).