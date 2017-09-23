Нигматуллин: удел "Динамо" в чемпионате России - бороться за выживание

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" выглядит не совсем конкурентоспособным на фоне лидеров чемпионата России по футболу, удел команды - бороться за выживание. Такое мнение выразил бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, слова которого приводит портал "Газета.Ru".
"Динамо" проведет домашний матч 11-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА в субботу, начало - в 16:30 мск. В матче не сможет сыграть нападающий "Динамо" Кирилл Панченко, продолжающий восстановление после операции на колене.
"При всем уважении к "Динамо" в этом поединке, конечно, красно-синие являются фаворитами - что в чемпионате, что в Кубке дела у бело-голубых идут плоховато. Плюс, естественно, потеря лидера - Панченко, хотя и с ним в составе "Динамо" было бы сложно. Пока что не совсем конкурентоспособным выглядит клуб на фоне лидеров чемпионата России, ведь, к сожалению, в этом сезоне удел "Динамо" - бороться за выживание", - рассказал Нигматуллин.
В турнирной таблице "Динамо" с девятью очками занимает 12-е место. ЦСКА идет четвертым (19).