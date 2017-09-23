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Хрюнов: Чахкиеву давно следовало завершить карьеру в боксе

Спорт
23 сентября, 15:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

34-летний Рахим Чахкиев в субботу заявил ТАСС, что завершает спортивную карьеру

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Владимир Хрюнов

Владимир Хрюнов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийскому чемпиону 2008 года, чемпиону мира по версии Международной боксерской организации (IBO) в весе до 90,71 кг Рахиму Чахкиеву, объявившему в субботу о завершении карьеры, давно следовало это сделать. Такое мнение ТАСС высказал российский промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов.

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34-летний Чахкиев в субботу заявил ТАСС, что завершает спортивную карьеру.

"Я считаю, что карьеру профессионального боксера Рахиму нужно было завершить давно, поскольку последние бои у него не получались по абсолютно явной для всех причине - состоянию здоровья, - отметил Хрюнов. - Карьера этого боксера, главным достижением которого стало олимпийское золото, - большой мотиватор для ребят, занимающихся спортом. Чахкиев - прекрасный человек, он вошел в историю российского и в особенности ингушского спорта, и, думаю, сможет трудиться на благо своей республики. Ему будет чем заняться".

Чахкиев, в активе которого 26 побед (19 - нокаутом) и три поражения, 3 декабря прошлого года уступил техническим нокаутом россиянину Максиму Власову. Он является бывшим претендентом на титул чемпиона мира. В 2013 году он проиграл поляку Кшиштофу Влодарчику в бою за титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг.

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