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Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Спорт
23 сентября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Соперник Джумхура по финалу определится позднее в матче между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и итальянцем Фабио Фоньини

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Дамир Джумхур

Дамир Джумхур

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт- Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу боснийского спортсмена. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Соперник Джумхура по финалу определится позднее в матче между испанцем Роберто Баутистой-Агутом (первый номер "посева") и итальянцем Фабио Фоньини (3).

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.

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