Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Босниец Дамир Джумхур обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт- Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу боснийского спортсмена. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
Соперник Джумхура по финалу определится позднее в матче между испанцем Роберто Баутистой-Агутом (первый номер "посева") и итальянцем Фабио Фоньини (3).
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.