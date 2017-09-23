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Характер повреждения капитана ХК "Спартак" Калинина станет известен после МРТ

Спорт
23 сентября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Защитник получил повреждение в первом периоде матча с "Куньлунем" (6:2) и больше на площадку не выходил

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Дмитрий Калинин

Дмитрий Калинин

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Точный диагноз травмированного капитана хоккейного клуба "Спартак" Дмитрия Калинина станет известен после прохождения им магнитно- резонансной томографии (МРТ). Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

В субботу "Спартак" со счетом 6:2 дома победил "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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"Серьезно готовилось к этом матчу. "Куньлунь" проповедует канадский хоккей. Ребята быстро реагировали, быстро перемешали шайбу, соперник получил на этом много штрафов. Хорошо сработало большинство, остался доволен действиями команды", - сказал Епанчинцев.

Калинин получил повреждение в первом периоде матча и больше на площадку не выходил. "У него травма, он поехал на МРТ. Диагноз станет известен позже", - сообщил главный тренер красно-белых.

Также свое мнение о встрече высказал тренер "Куньлуня" Игорь Кравчук.

"Игра была сложной. Были необоснованные удаления, игра в меньшинстве оставляет желать лучшего. Тренер - это дирижер, он по-своему видит матч. Отсутствие Кинэна (главного тренера "Куньлуня" - прим. ТАСС) из-за дисквалификации сказалось на игре команды", - сказал наставник китайского клуба.

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