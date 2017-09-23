Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировки

Хоккеист Трунев: "Спартаку" необходимо поправить игру в оборонеСпорт 23 сентября, 16:28
Плющенко: Сотникова не нуждается в операции, фигуристка возобновила тренировкиСпорт 23 сентября, 16:21
Характер повреждения капитана ХК "Спартак" Калинина станет известен после МРТСпорт 23 сентября, 16:18
Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День пятый. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 23 сентября, 16:02
В Краснодарское училище военных летчиков зачислены девушки из 11 регионовАрмия и ОПК 23 сентября, 15:57
Соперник "Спартака" в Лиге чемпионов "Севилья" проиграла "Атлетико" в чемпионате ИспанииСпорт 23 сентября, 15:55
Босниец Джумхур вышел в финал теннисного турнира в Санкт-ПетербургеСпорт 23 сентября, 15:36
Хрюнов: Чахкиеву давно следовало завершить карьеру в боксеСпорт 23 сентября, 15:28
Хет-трик Трунева помог "Спартаку" победить "Куньлунь" в матче КХЛСпорт 23 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова не нуждается в операции, ОНА приступила к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.
"Она прошла обследование в Италии, залечивает травму, ходит на ОФП с тренером, "сушится", но на лед пока не выходила, - сказал он. - Самое главное, что ей не нужна операция. Старты с ней пока не обсуждали - сначала надо залечиться, потом - раскатываться. Скорее всего выступит на юбилейном шоу 5 ноября в Санкт-Петербурге, пока готовимся к нему, все идет нормально, у нее есть азарт и задор, Аделина готова работать".