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Волейболистка Крючкова участвовала в тренировке сборной РФ перед матчем ЧЕ с турчанками

Спорт
23 сентября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Крючкова пропустила стартовый матч на турнире против команды Украины из-за высокой температуры

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Светлана Крючкова

Светлана Крючкова

© ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская волейболистка Светлана Крючкова, пропустившая из-за болезни стартовый матч чемпионата Европы по волейболу с командой Украины, провела предматчевую тренировку со сборной. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Владимир Касторнов.

Чемпионат проходит в Азербайджане и Грузии, россиянки играют в группе С. В первом матче сборная России выиграла со счетом 3-2 у сборной Украины, в субботу команда сыграет с турчанками. Крючкова пропустила начало чемпионата из-за высокой температуры.

"Светлана провела предматчевую тренировку, но состав главный тренер объявит непосредственно перед матчем. Поэтому пока нельзя точно сказать, сыграет ли Крючкова в матче со сборной Турции или нет", - рассказал Касторнов.

Матч со сборной Турции стартует в 19:30 мск, 25 сентября россиянки проведут встречу с командой Болгарии (14:30).

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