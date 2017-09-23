Боксер Градович проведет претендентский бой за титул IBF с австралийцем Дохени

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Боксер Градович проведет претендентский бой за титул IBF с австралийцем ДохениСпорт 23 сентября, 16:44
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МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира россиянин Евгений Градович проведет поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полулегком весе против австралийца Ти Джея Дохени. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
По его словам, стороны достигли договоренности о проведении поединка. "Да, это так", - сказал Титов, добавив, что по месту и дате проведения боя в настоящее время продолжаются переговоры.
Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой Градовича запланирован на 16 декабря в Екатеринбурге.
Градович, являющийся бывшим чемпионом мира по версии IBF, в последнем поединке 5 мая по очкам победил колумбийца Уго Беррио.
Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Дохени 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.