Боксер Градович проведет претендентский бой за титул IBF с австралийцем Дохени

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира россиянин Евгений Градович проведет поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полулегком весе против австралийца Ти Джея Дохени. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

По его словам, стороны достигли договоренности о проведении поединка. "Да, это так", - сказал Титов, добавив, что по месту и дате проведения боя в настоящее время продолжаются переговоры.

Как ранее сообщал ТАСС, следующий бой Градовича запланирован на 16 декабря в Екатеринбурге.

Градович, являющийся бывшим чемпионом мира по версии IBF, в последнем поединке 5 мая по очкам победил колумбийца Уго Беррио.

Всего в активе 31-летнего россиянина 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Дохени 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.