Жуков: гольф в России развивается благодаря включению в олимпийскую программу

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МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Включение гольфа в программу летних Олимпийских игр поспособствовало развитию этого вида спорта в России. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
В программе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году гольф был представлен впервые после более чем векового перерыва. До этого в последний раз этот вид спорта присутствовал в олимпийской программе на Играх-1904 в американском Сент-Луисе, тогда в турнире участвовали только мужчины. Соревнования среди женщин не проводились с 1900 года.
"Гольф в России развивается, и это связано с тем, что он стал олимпийским видом спорта, - сказал Жуков. - Каждый год открывается по несколько гольф-клубов, все больше детей появляется в этом виде спорта, все больше ребят на юниорском уровне. Гольф получил широкое распространение в России и вскоре у нас кроме Верченовой появятся еще конкурентоспособные спортсмены".
Россиянка Мария Верченова по итогам олимпийского турнира заняла 16-е место. В заключительный день Верченовой удалось попасть в лунку ударом со 142 метров. В Рио она установила рекорд прохождения поля как среди мужчин, так и среди женщин - 62 удара.