Шишкарев: перед женской сборной РФ по гандболу стоит задача завоевать медали на ЧМ-2017

НОВОГОРСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу серьезно обновилась после победы на Олимпиаде-2016, но команда должна завоевать медали предстоящего чемпионата мира. Об этом журналистами сказал глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Мировое первенство пройдет в Германии с 1 по 17 декабря.

"На сбор в Новогорске тренерский штаб привлек много молодых гандболисток, которые еще не выступали за сборную, они хотят проявить себя и составить конкуренцию опытным игрокам. Чем выше конкуренция, тем сложнее будет выбрать состав на предстоящий чемпионат мира. Главное, чтобы девочки прониклись духом сборной, духом победы. Команда продолжает обновление, но я не могу как в прошлом году говорить, что мы берем паузу на обновление, и в этот раз перед сборной будет стоять задача брать медали на чемпионате мира", - заявил Шишкарев.

На сборе в Новогорске российские гандболистки сыграют еще два контрольных матча со сборной Южной Кореи. "Эти игры, а также два поединка в рамках отбора на чемпионат Европы (против команд Португалии и Австрии - прим. ТАСС) позволят нам сузить круг претендентов, которые поедут на мундиаль. На отбор результат однозначный - выигрывать все матчи, но также главным является и то, чтобы в сборной на каждую позицию было по два-три претендента", - добавил глава ФГР.

Матч между сборными России и Португалии пройдет в Москве 28 сентября. "Я думаю, это будет большой гандбольный праздник, это подарок москвичам, которые впервые увидят олимпийских чемпионок, мы ждем аншлага и большого красивого представления. Основной состав сборной вместе с Евгением Васильевичем Трефиловым я пригласил на матч "Спартак" - "Ливерпуль" (матч футбольной Лиги чемпионов пройдет в Москве 26 сентября - прим. ТАСС), мы хотим футбольной общественности представить нашу молодую команду и пригласить их на гандбол. Мы ждем всплеска интереса, ведь не поболеть за олимпийских чемпионок будет странно", - заключил Шишкарев.