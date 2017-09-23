Трамп отменил приглашение в Белый дом для баскетболиста НБА Карри

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп исключил из списка приглашенных в Белый дом Стефена Карри - одного из лидеров команды "Голден Стейт Уорриорз", которая в сезоне 2016/2017 стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом глава государства сообщил в субботу в своем Twitter.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Президенты США традиционно приглашают в Белый дом команды - победителей национальных чемпионатов. "Посещение Белого дома считается большой честью для чемпионской команды. Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отозвано", - написал Трамп, не пояснив, относится ли отзыв приглашения к Карри лично или ко всей команде в целом.

В пятницу Карри заявил, что не желает посещать Белый дом: "Я не хочу идти <...> мои убеждения остаются прежними", - приводила его слова газета "Дейли бист". При этом баскетболист оговорился, что еще не уверен, так как это решение зависит не только от него, но и от команды.

Стефен Карри в составе клуба дважды становился чемпионом НБА (в 2015 г. и 2017 г.) и дважды признавался самым ценным игроком лиги (в 2015 г. и 2016 г.). Карри также является двукратным чемпионом мира в составе сборной США (в 2010 г. и 2014 г.). В сезоне 2015/2016 установил рекорд по количеству реализованных трехочковых попаданий за сезон, совершив 402 успешных броска из-за трехочковой линии.