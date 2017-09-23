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Швед Джек отказался от титула WBA, Бивол в ноябре проведет поединок с другим боксером

Спорт
23 сентября, 17:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее WBA назначила торги между командами Джека и Бивола на предстоящий бой

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МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Шведский боксер Баду Джек отказался от титула "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, у россиянина Дмитрия Бивола будет другой соперник. Об этом ТАСС сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Ранее WBA назначила торги между командами Джека и Бивола на предстоящий поединок. "Баду Джек освободил титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации. В ноябре Бивол выйдет на ринг в бою за титул WBA, который покажет телеканал HBO", - сказал Корнилов.

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Корнилов также добавил, что Бивол может стать единственным чемпионом мира WBA после завершения карьеры американца Андре Уорда. "После того, как Андре Уорд завершил карьеру и освободил почетный титул супер чемпиона WBA, Бивол может стать единственным котирующимся и полноценным чемпионом мира WBA в своей весовой категории", - добавил собеседник агентства.

В июле WBA приняла решение устроить торги на проведение боя между 26-летний Биволом и действующим на тот момент обладателем пояса британцем Натаном Клеверли. Позднее организация разрешила Клеверли провести защиту против Джека 26 августа. Условием проведения этого боя было то, что победитель поединка должен был встретиться с Биволом.

Джек завоевал титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA, нокаутировав Клеверли в пятом раунде. Бивол завоевал титул "временного" чемпиона мира WBA в мае прошлого года в поединке с доминиканцем Феликсом Валерой и дважды его защитил. Россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед, девять из которых он одержал нокаутом.

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