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Шишкарев надеется, что гандбольный "Спартак" поборется за чемпионство в следующем году

Спорт
23 сентября, 17:41 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 23, сентября. /ТАСС

По мнению президента Федерации гандбола России, команде по силам побороться за тройку призеров в этом году

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НОВОГОРСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" показывает удивительные результаты на старте нового чемпионата России по гандболу, в следующем году команда может побороться за первое место. Об этом журналистам заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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3 августа ФГР объявила о создании мужской команды "Спартак". Главным тренером команды является Василий Филиппов - 14-кратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка страны. В состав красно-белых входит ряд игроков сборной России - Александр Черноиванов, Александр Деревень, Дмитрий Ковалев. Красно-белые выиграли три стартовых поединка в новом сезоне и лидируют в турнирной таблице национального чемпионата.

"Старт говорит сам за себя, "Спартак" на первом месте. Это удивительно, ведь спартаковцы играли с серебряными и бронзовыми медалистами прошлого сезона (с санкт-петербургским "Университетом Лесгафта-Нева" и краснодарским клубом СКИФ - прим. ТАСС). Я вижу потрясающую самоотдачу на площадке. В команде есть ветераны, на которых, может быть, уже никто не ставил, которые иногда играют через не могу", - сказал Шишкарев.

"Что касается дальнейших выступлений, то я пока не вижу запаса прочности, у меня есть сомнения в чемпионстве, потому что травмы и усталость помешают показать максимальный результат, - продолжил он. - Но самое главное, чего мы добились, - это революция через "Спартак". Мы не ожидали, что будет такое огромное количество болельщиков и такое безумно большое количество просмотров этих матчей. "Спартак" - это народная команда, любимый бренд, и я думаю, что лидерство красно-белых будет привлекать все больше зрителей и заново учить москвичей, что есть такая великая команда в гандболе".

"Спартак" ставит большие цели, мы надеемся, что в этом году он окажется в призерах, а в следующем году, я надеюсь, будет достаточное финансирование, чтобы бороться за чемпионство", - заключил Шишкарев.

В следующем туре чемпионата России "Спартак" дома 27 сентября сыграет с московской командой "УОР №2".

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