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Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с "Динамо"

Спорт
23 сентября, 17:44 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В первом тайме защитник получил повреждение после столкновения с полузащитником "Динамо" Антоном Сосниным и был заменен на 29-й минуте встречи

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Игрок ЦСКА Марио Фернандес

Игрок ЦСКА Марио Фернандес

© Донат Сорокин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо". Об этом ТАСС сообщил врач армейского клуба Шагабудтин Керимов.

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В первом тайме Фернандес получил повреждение после столкновения с полузащитником "Динамо" Антоном Сосниным и был заменен на 29-й минуте встречи.

"Марио получил сотрясение мозга, врачи с ним работают. Он отвечает на вопросы и нормально реагирует", - рассказал Керимов.

Встреча "Динамо" - ЦСКА проходит в Химках. Идет второй тайм, счет не открыт.

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