Футболист ЦСКА Фернандес получил сотрясение мозга в матче с "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура чемпионата России по футболу против столичного "Динамо". Об этом ТАСС сообщил врач армейского клуба Шагабудтин Керимов.

В первом тайме Фернандес получил повреждение после столкновения с полузащитником "Динамо" Антоном Сосниным и был заменен на 29-й минуте встречи.

"Марио получил сотрясение мозга, врачи с ним работают. Он отвечает на вопросы и нормально реагирует", - рассказал Керимов.

Встреча "Динамо" - ЦСКА проходит в Химках. Идет второй тайм, счет не открыт.