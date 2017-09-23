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Гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл "Монпелье" в матче Лиги чемпионов

Спорт
23 сентября, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 28:24 в пользу французского клуба

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" уступил французскому "Монпелье" со счетом 24:28 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Монпелье" набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы D, клуб из Московской области располагается на последнем шестом месте (0).

В следующем туре "Чеховские медведи" 30 сентября дома сыграют с турецким "Бешикташем", "Монпелье" на следующий день также дома проведет матч против украинского "Мотора".

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