Гандбольный клуб "Чеховские медведи" проиграл "Монпелье" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Чеховские медведи" уступил французскому "Монпелье" со счетом 24:28 в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Монпелье" набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу группы D, клуб из Московской области располагается на последнем шестом месте (0).

В следующем туре "Чеховские медведи" 30 сентября дома сыграют с турецким "Бешикташем", "Монпелье" на следующий день также дома проведет матч против украинского "Мотора".