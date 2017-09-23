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Трефилов: молодые гандболистки сборной России в будущем оправдают ставку на них

Спорт
23 сентября, 18:09 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 23, сентября. /ТАСС

В преддверии двух отборочных матчей на чемпионат Европы против команд Португалии и Австрии сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов

© EPA/CLAUS FISKER

НОВОГОРСК /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу сделает ставку на молодых игроков, которые в будущем обязательно оправдают ожидания. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Евгений Трефилов.

В преддверии двух отборочных матчей на чемпионат Европы против команд Португалии и Австрии сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске. В сборе участие принимают только четыре гандболистки из состава сборной на Олимпийских играх 2016 года, где россиянки завоевали золотые награды - Екатерина Ильина, Дарья Дмитриева, Виктория Жилинскайте и Виктория Калинина.

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"Сборная кардинально изменилась после победы на Олимпийских играх, процентов на 85, если не на все 90. Команда должна была измениться, возраст многих игроков уже был больше 30 лет, поэтому мы вынуждены брать молодых необстрелянных гандболисток. Считаю, что мы совершили ошибку, желая после Олимпиады зацепить еще и чемпионат Европы (сборная России заняла седьмое место - прим. ТАСС). Сейчас ставка будет на молодых, я думаю, они оправдают эту ставку", - заявил Трефилов.

"Наша цель сейчас - хорошо сыграть с Португалией и Австрией. Много слышу, что это проходные команды, но я бы так не говорил, все будут биться. Всегда нужно закладываться на самое сложное, а хорошее придет. Как меня учили старшие товарищи, лучше всего разрушить - нужно сначала от обороны, и если удастся так сыграть, то это будет половина успеха", - добавил он.

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