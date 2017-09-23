Итальянец Фоньини вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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ТАСС, 23 сентября. Итальянец Фабио Фоньини (третий номер "посева") обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (1) в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу итальянского спортсмена. Матч продолжался 2 час 30 минут.
В финале Фоньини сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.