Итальянец Фоньини вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 23 сентября. Итальянец Фабио Фоньини (третий номер "посева") обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (1) в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу итальянского спортсмена. Матч продолжался 2 час 30 минут.

В финале Фоньини сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура АТP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков. Призовой фонд турнира, который проходит в 22-й раз, составляет около $1 млн.