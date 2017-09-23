Голландка Блак выиграла групповую велогонку на чемпионате мира

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ТАСС, 23 сентября. Велогонщица из Нидерландов Хантал Блак стала победительницей групповой гонки на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в норвежском Бергене.
Спортсменка преодолела 152,8 км за 4 часа 6 минут 30 секунд. Второе место заняла австралийка Катрин Гарфут (отставание 28 секунд), третьей стала датчанка Амалия Дидериксен (+28).
Россиянка Ольга Забелинская финишировала 27-й, ее соотечественницы Анастасия Яковенко и Ксения Добрынина заняли 56-е и 75-е места соответственно.
Ранее в субботу состоялась мужская групповая гонка среди юниоров. Победителем стал датчанин Юлиус Йохансен, второе и третьи места заняли итальянцы Лука Растелли и Мишель Газзоли.
Чемпионат мира завершится 24 сентября.