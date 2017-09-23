"Халл" Слуцкого сыграл вничью с "Редингом" в матче Чемпионшипа

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Халл" сыграл вничью с "Редингом" со счетом 1:1 в гостевом матче девятого тура Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

В составе Халла забитым мячом отметился Фрэйзер Кэмпбелл (28-я минута), у "Рединга" отличился Йон Дади Бёдварссон (87).

Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

"Халл" занимает 17-е место в турнирной таблице с девятью очками после девяти матчей. У "Рединга" в активе девять баллов после восьми встреч, клуб занимает 18-ю строчку.

В следующем матче "Халл" примет "Престон", "Рединг" на выезде сыграет с "Миллуолом". Обе встречи пройдут 26 сентября.