"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Соперник российского ЦСКА по Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Саутгемптоном" со счетом 1:0 в гостевом матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный гол в матче забил Ромелу Лукаку (20-я минута).

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав как и лидер "Манчестер Сити" 16 очков. "Саутгемптон" с восемью очками идет 11-м.

В следующем матче 30 сентября "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" в гостях встретится со "Сток Сити".

Другие результаты игрового дня:

"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" - 2:3;

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 5:0;

"Сток Сити" - "Челси" - 0:4;

"Суонси" - "Уотфорд" - 1:2;

"Эвертон" - "Борнмут" - 2:1;

"Бернли" - "Хаддерсфилд" - 0:0.