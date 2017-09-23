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"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в матче чемпионата Англии

Спорт
23 сентября, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Единственный гол в матче забил Ромелу Лукаку

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Футболисты "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Манчестер Юнайтед"

© EPA-EFE/NEIL

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Соперник российского ЦСКА по Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Саутгемптоном" со счетом 1:0 в гостевом матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

Единственный гол в матче забил Ромелу Лукаку (20-я минута).

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав как и лидер "Манчестер Сити" 16 очков. "Саутгемптон" с восемью очками идет 11-м.

В следующем матче 30 сентября "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с "Кристал Пэлас", "Саутгемптон" в гостях встретится со "Сток Сити".

Другие результаты игрового дня:

  • "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" - 2:3;
  • "Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 5:0;
  • "Сток Сити" - "Челси" - 0:4;
  • "Суонси" - "Уотфорд" - 1:2;
  • "Эвертон" - "Борнмут" - 2:1;
  • "Бернли" - "Хаддерсфилд" - 0:0.
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