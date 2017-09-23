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Калитвинцев: "Динамо" заслужило ничью с ЦСКА самоотверженной игрой в обороне

Спорт
23 сентября, 19:30 UTC+3 ХИМКИ область/ 23, сентября. /ТАСС

В субботу "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России на своем поле сыграло вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0

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Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" заслужили ничью в матче с ЦСКА, проявив самоотверженную игру в обороне. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

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В субботу "Динамо" в матче 11-го тура чемпионата России на своем поле сыграло вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0.

"Установка, которая была дана на матч тренерским штабом, выполнена на 70 процентов. Футболисты показали хорошую игровую дисциплину и заслужили ничью в матче с ЦСКА самоотверженной игрой в обороне. Есть проблемы с реализацией, но будем работать и стараться забивать", - сказал Калитвинцев.

"Есть вариативность, но сейчас мы испытываем проблемы с креативностью, когда доходим до ворот соперника. Иногда не хватает острой передачи или завершающего паса. Повторюсь, будем работать и стараться радовать своих болельщиков", - добавил тренер.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 20 очками, "Динамо" - 11-е с десятью очками. В следующем матче "Динамо" сыграет в гостях со столичным "Локомотивом", ЦСКА дома примет "Уфу". Оба матча пройдут 1 октября.

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