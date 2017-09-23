Эксперт: арбитр неверно назначил пенальти за падение Ананидзе в матче "Спартак" - "Анжи"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Спартак" - "Анжи" Виталий Мешков не должен был назначать пенальти в эпизоде с падением полузащитника москвичей Джано Ананидзе после контакта с форвардом махачкалинцев Павлом Яковлевым. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

На 12-й минуте матча Яковлев нарушил правила на Ананидзе в штрафной площади во время борьбы за мяч воздухе, после чего Мешков назначил пенальти.

"По моему мнению, что за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился", - считает Бартфельд.

На 39-й минуте встречи полузащитник "Спартака" Самедов ворвался в штрафную соперника, но защитник "Анжи" Тома Фибель поставил корпус и оттеснил спартаковца от мяча. В данном эпизоде главный арбитр не усмотрел нарушения правил.

"С Самедовым аналогичная ситуация, чуть впереди был спартаковец, но произошел толчок в плечо. Но никто не запрещает бороться плечом в плечо с целью овладения мячом. Здесь верно не был назначен пенальти", - сказал собеседник ТАСС.

Встреча "Спартак" - "Анжи" проходит в Москве. Идет второй тайм, счет 1:0 в пользу москвичей.