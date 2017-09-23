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Эксперт: арбитр неверно назначил пенальти за падение Ананидзе в матче "Спартак" - "Анжи"

Спорт
23 сентября, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

На 12-й минуте матча Яковлев нарушил правила на Ананидзе в штрафной площади во время борьбы за мяч воздухе, после чего Мешков назначил пенальти

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Джано Ананидзе

Джано Ананидзе

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Спартак" - "Анжи" Виталий Мешков не должен был назначать пенальти в эпизоде с падением полузащитника москвичей Джано Ананидзе после контакта с форвардом махачкалинцев Павлом Яковлевым. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

На 12-й минуте матча Яковлев нарушил правила на Ананидзе в штрафной площади во время борьбы за мяч воздухе, после чего Мешков назначил пенальти.

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"По моему мнению, что за такие толчки пенальти не назначаются, потому что Яковлев не работал руками. Даже если сзади был контакт, то было понятно, что Ананидзе не хотел стоять на ногах и моментально упал. А усиление контакта не дает основания для назначения пенальти. Мешков в этом эпизоде явно поторопился", - считает Бартфельд.

На 39-й минуте встречи полузащитник "Спартака" Самедов ворвался в штрафную соперника, но защитник "Анжи" Тома Фибель поставил корпус и оттеснил спартаковца от мяча. В данном эпизоде главный арбитр не усмотрел нарушения правил.

"С Самедовым аналогичная ситуация, чуть впереди был спартаковец, но произошел толчок в плечо. Но никто не запрещает бороться плечом в плечо с целью овладения мячом. Здесь верно не был назначен пенальти", - сказал собеседник ТАСС.

Встреча "Спартак" - "Анжи" проходит в Москве. Идет второй тайм, счет 1:0 в пользу москвичей.

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