Клуб НБА "Нью-Йорк" обменял форварда Кармело Энтони в "Оклахому"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк" обменял легкого форварда американца Кармело Энтони в "Оклахому". Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.

Deal is complete, trade call Monday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 23, 2017

В обмен на 33-летнего Энтони "Оклахома" отдаст "Нью- Йорку" турецкого центрового Энеса Кантера, легкого форварда Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года.

"Сделка завершена, официально о ней будет объявлено в понедельник", - написал Войнаровски.

Энтони начал карьеру в НБА в 2003 году, когда его на драфте под общим третьим номером выбрал "Денвер". За "Нью- Йорк" форвард выступал с 2011 года, будучи игроком клуба шесть раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. Всего в его активе девять проведенных символических встреч.

Кроме того, в 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА, а годом позже стал лидером "регулярки" по проведенным на паркете минутам. В составе сборной США он трижды выигрывал золото Олимпийских игр.