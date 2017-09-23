Клуб НБА "Нью-Йорк" обменял форварда Кармело Энтони в "Оклахому"

"Спартак" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболуСпорт 23 сентября, 20:56
Тренер боксера Кудряшова уверен в победе россиянина над кубинцем ДортикосомСпорт 23 сентября, 20:40
Эксперт: арбитр неверно назначил пенальти за падение Ананидзе в матче "Спартак" - "Анжи"Спорт 23 сентября, 20:24
ПСЖ без Неймара сыграл вничью с "Монпелье", впервые потеряв очки в чемпионате ФранцииСпорт 23 сентября, 20:04
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли Мемориал Ондрея Непелы в танцах на льдуСпорт 23 сентября, 19:38
Калитвинцев: "Динамо" заслужило ничью с ЦСКА самоотверженной игрой в оборонеСпорт 23 сентября, 19:30
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"Общество 23 сентября, 19:29
Гончаренко надеется, что Фернандес примет участие в матче против "Манчестер Юнайтед"Спорт 23 сентября, 19:21
"Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон" в матче чемпионата АнглииСпорт 23 сентября, 19:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк" обменял легкого форварда американца Кармело Энтони в "Оклахому". Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.
Deal is complete, trade call Monday.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 23, 2017
В обмен на 33-летнего Энтони "Оклахома" отдаст "Нью- Йорку" турецкого центрового Энеса Кантера, легкого форварда Дуга Макдермотта и выбор во втором раунде на драфте новичков лиги 2018 года.
"Сделка завершена, официально о ней будет объявлено в понедельник", - написал Войнаровски.
Энтони начал карьеру в НБА в 2003 году, когда его на драфте под общим третьим номером выбрал "Денвер". За "Нью- Йорк" форвард выступал с 2011 года, будучи игроком клуба шесть раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. Всего в его активе девять проведенных символических встреч.
Кроме того, в 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА, а годом позже стал лидером "регулярки" по проведенным на паркете минутам. В составе сборной США он трижды выигрывал золото Олимпийских игр.