Тренер боксера Кудряшова уверен в победе россиянина над кубинцем Дортикосом

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МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Дмитрий Кудряшов победит кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинальном бою во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Такое мнение ТАСС высказал тренер российского спортсмена Тэйлор Рэмсделл.
Поединок Кудряшов - Дортикос пройдет в ночь на воскресенье в американском Сан-Антонио, на кону будет стоять титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.
"Я с нетерпением жду сегодняшнего боя, - сказал Рэмсделл. - Для меня честь тренировать Кудряшова, он полностью готов, вместе мы достигли большого прогресса. Он в отличном физическом и психологическом состоянии. Дмитрий Кудряшов станет новым чемпионом".
В активе Дортикоса, который владеет титулом WBA, 21 победа (20 - нокаутом) и ни одного поражения. На счету Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.