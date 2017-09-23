"Ливерпуль" обыграл "Лестер" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Ливерпуль" одержал победу над "Лестером" со счетом 3:2 в гостевом матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мохамед Салах (15-я минута), Филиппе Коутиньо (23) и Джордан Хендерсон (68). У проигравших отличились Синдзи Окадзаки (45) и Джейми Варди (69). На 73-й минуте Варди не реализовал пенальти.

В турнирной таблице "Ливерпуль" занимает пятое место, набрав 11 очков, "Лестер" с четырьмя очками идет 16-м.

В следующем матче чемпионата "Ливерпуль" 1 октября в гостях сыграет с "Ньюкаслом", "Лестер" днем ранее также на выезде встретится с "Борнмутом". 26 сентября "Ливерпуль" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на чужом поле сыграет с московским "Спартаком".