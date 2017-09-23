Дортмундская "Боруссия" победила одноименный клуб из Менхенгладбаха в чемпионате Германии

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Дортмундская "Боруссия" одержала крупную победу со счетом 6:1 над "Боруссией" из Менхенгладбаха в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Максимилиан Филипп (28-я, 38-я минуты), Пьер-Эмерик Обамейянг (45, 49, 62) и Юлиан Вайгль (79). У проигравших отличился Ларс Штиндль (66).
В турнирной таблице дортмундская "Боруссия" вышла на первое место, набрав 16 очков, клуб из Менхенгладбаха с восемью очками идет девятым.
В следующем туре дортмундцы в гостях сыграют с "Аугсбургом", менхенгладбахская "Боруссия" примет "Ганновер". Обе встречи пройдут 30 сентября.