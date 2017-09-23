Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ребров: футболисты "Спартака" почему-то перестают играть после 60 минут матча

Спорт
23 сентября, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 2:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вратарь "Спартака" Артем Ребров

Вратарь "Спартака" Артем Ребров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" почему-то перестают играть после 60 минут матча. Об этом журналистам рассказал голкипер красно-белых Артем Ребров.

Смотрите также

Каррера: футболисты "Спартака" сыграли против "Анжи" по-детски

Президент "Анжи" считает, что "Спартак" привык к судейству в свою пользу

Скрипченко: "Анжи" выглядел лучше "Спартака" в матче чемпионата России

"Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским "Анжи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

"После игры нет никаких двояких чувств, есть только разочарование. После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков. Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так", - сказал Ребров.

"Я согласен с тренером, что "Спартак" пропустил детские голы. Нам всем нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Боимся ли мы предстоящую игру против "Ливерпуля"? Нет, а чего его бояться? Будем выходить и играть, другого выхода нет. В эпизоде со вторым пропущенным голом произошло что-то непонятное, я не могу это объяснить, но такие голы пропускать нельзя", - добавил Ребров.

В следующем туре 30 сентября "Спартак" дома сыграет с "Уралом". "Анжи" также дома проведет домашний матч против санкт-петербургского "Зенита".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
8
Представлена новая экипировка сборных команд России на 2017-2018 годы
10
Сборная России проиграла команде Испании в матче за бронзу Евробаскета
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР
2
Глава МИД Сирии заявил, что коалиция во главе с США ведет оккупацию страны
3
Подозреваемый в убийстве девочки под Волгоградом, которую искали неделю, арестован
4
Путин обсудил с Орешкиным и Мантуровым, как вывести экономику на темпы выше среднемировых
5
Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты при остановке за городом в темноте
6
Лидер "Христианского государства" Калинин арестован до ноября
7
Турецкое информагентство рассказало о возможностях системы С-400 на примере самолетов США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама