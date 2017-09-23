Ребров: футболисты "Спартака" почему-то перестают играть после 60 минут матча

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" почему-то перестают играть после 60 минут матча. Об этом журналистам рассказал голкипер красно-белых Артем Ребров.

"Спартак" сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским "Анжи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

"После игры нет никаких двояких чувств, есть только разочарование. После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков. Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так", - сказал Ребров.

"Я согласен с тренером, что "Спартак" пропустил детские голы. Нам всем нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Боимся ли мы предстоящую игру против "Ливерпуля"? Нет, а чего его бояться? Будем выходить и играть, другого выхода нет. В эпизоде со вторым пропущенным голом произошло что-то непонятное, я не могу это объяснить, но такие голы пропускать нельзя", - добавил Ребров.

В следующем туре 30 сентября "Спартак" дома сыграет с "Уралом". "Анжи" также дома проведет домашний матч против санкт-петербургского "Зенита".