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Трамп считает, что спортсменов нужно увольнять за протесты во время гимна

Спорт
23 сентября, 22:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, сентября. /ТАСС

Ранее несколько членов Национальной футбольной лиги отказались встать во время гимна перед началом игры

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Игроки клуба Национальной футбольной лиги "Сан-Франциско" во время исполнения национального гимна США перед матчем с "Далласом"

Игроки клуба Национальной футбольной лиги "Сан-Франциско" во время исполнения национального гимна США перед матчем с "Далласом"

© EPA/JOHN G MABANGLO

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Американские спортсмены, отказывающиеся в знак протеста вставать во время исполнения национального гимна, должны быть уволены. Такое мнение выразил в субботу президент США Дональд Трамп.

Ранее несколько членов Национальной футбольной лиги (NFL) отказались встать во время гимна перед началом игры. Вместо этого они опустились на колени в знак протеста против жестокого обращения со стороны полиции с афроамериканцами.

"Если у игрока есть привилегия получать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему или ей нельзя позволять проявлять неуважение к нашему великому американскому флагу (или к стране), они должны вставать во время национального гимна. Если нет, то тогда вы уволены. Ищите другую работу!" - написал Трамп в своем Twitter.

Аналогичное заявление президент сделал в пятницу, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама. В самой лиге эти высказывания главы государства подвергли критике. "Такие сеющие распри слова демонстрируют вызывающее сожаление отсутствие уважения к NFL, нашей великой игре и всем игрокам", - говорится в распространенном в субботу заявлении комиссара Лиги Роджера Гууделла.

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