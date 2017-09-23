Трамп считает, что спортсменов нужно увольнять за протесты во время гимна

Игроки клуба Национальной футбольной лиги "Сан-Франциско" во время исполнения национального гимна США перед матчем с "Далласом" © EPA/JOHN G MABANGLO

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Американские спортсмены, отказывающиеся в знак протеста вставать во время исполнения национального гимна, должны быть уволены. Такое мнение выразил в субботу президент США Дональд Трамп.

...our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Ранее несколько членов Национальной футбольной лиги (NFL) отказались встать во время гимна перед началом игры. Вместо этого они опустились на колени в знак протеста против жестокого обращения со стороны полиции с афроамериканцами.

"Если у игрока есть привилегия получать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему или ей нельзя позволять проявлять неуважение к нашему великому американскому флагу (или к стране), они должны вставать во время национального гимна. Если нет, то тогда вы уволены. Ищите другую работу!" - написал Трамп в своем Twitter.

Аналогичное заявление президент сделал в пятницу, выступая перед своими сторонниками в штате Алабама. В самой лиге эти высказывания главы государства подвергли критике. "Такие сеющие распри слова демонстрируют вызывающее сожаление отсутствие уважения к NFL, нашей великой игре и всем игрокам", - говорится в распространенном в субботу заявлении комиссара Лиги Роджера Гууделла.