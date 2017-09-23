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Симонян: Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры "Спартака" в концовках матчей

Спорт
23 сентября, 22:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Романенко

Большую часть матча с "Анжи" красно-белые вели со счетом 1:0, однако с 74-й по 78-ю минуту пропустили два мяча, сумев отыграться лишь в добавленное ко второму тайму время

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Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян

© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Романенко/. Главному тренеру московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры команды в концовках матчей. Такое мнение ТАСС высказал ветеран красно-белых, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

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"Спартак" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

В субботу "Спартак" на своем поле сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 2:2. Большую часть матча красно-белые вели со счетом 1:0, однако с 74-й по 78-ю минуту пропустили два мяча, сумев отыграться лишь в добавленное ко второму тайму время. В прошлом туре "Спартак" в гостях с тем же счетом завершил встречу против "Тосно" из Ленинградской области, ведя к 86-й минуте с разницей в два мяча. Всего в 11 матчах текущего чемпионата "Спартак" пропустил 10 мячей в заключительные 20 минут.

"Это определенная истина, которая ясна каждому тренеру, что надо подобрать игроков, расставить их по позициям, чтобы каждый соответствовал своей позиции, стабилизировать состав, а у них сейчас играет на позиции центрального защитника один, другой, третий, - сказал Симонян. - Второе - это, конечно, управление самим процессом игры. Команда ведет 1:0, а потом тут же пропускает два мяча, это опять случается именно в конце второй половины игры, об этом надо задуматься самому тренеру в первую очередь, и управлять процессом игры".

"Все остальное о взаимоотношениях тренера с игроками, руководством клуба - это то, что мне абсолютно неведомо. С моей стороны неэтично вмешиваться, ведь я являюсь работником Российского футбольного союза. Хотя я также являюсь спартаковцем, болею, переживаю за команду, как все спартаковцы. Переживаю также за то, что сегодня происходит, а что именно - не знаю".

В турнирной таблице первенства страны "Спартак" занимает шестое место, набрав 14 очков. В следующем туре красно-белые 30 сентября дома сыграют с екатеринбургским "Уралом".

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