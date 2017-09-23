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Иранский тяжелоатлет Моради побил мировой рекорд на Азиатских играх

Спорт
23 сентября, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

В субботу иранец одержал победу на турнире, подняв по сумме двух попыток 413 кг

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Сохраб Моради

Сохраб Моради

© EPA/LARRY W. SMITH

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Иранский штангист Сохраб Моради по сумме двух попыток установил новый мировой рекорд в весовой категории до 94 кг на Азиатских играх в Ашхабаде.

В субботу иранец одержал победу на турнире, подняв по сумме двух попыток 413 кг (рывок - 185 кг, толчок - 228 кг). Предыдущий рекорд принадлежал выступавшему за Грецию Кахе Кахиашвили, который на чемпионате мира 1999 года в Афинах по сумме двух попыток показал результат 412,5 кг (рывок - 187,5 кг, толчок - 225 кг).

Моради является олимпийским чемпионом Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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