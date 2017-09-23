Клуб НХЛ "Рейнджерс" отправил Береглазова и Георгиева в АХЛ

ТАСС, 23 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" отправил защитника Алексея Береглазова и вратаря Александра Георгиева в фарм-клуб "Хартфорд Вулф Пэк", выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом сообщает пресс-служба "Рейнджерс".

Оба игрока подписали контракты с "Рейнджерс" в нынешнее межсезонье.

Береглазов ранее играл за магнитогорский "Металлург", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В прошлом сезоне он провел за команду 73 матча, отметился одной заброшенной шайбой и 24 результативными передачами.

Георгиев был игроком финского клуба ТПС, за который в прошлом сезоне провел 28 матчей, отразив 92,2% бросков по своим воротам.