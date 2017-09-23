Ушаков: матч Россия - Турция на ЧЕ по волейболу был настоящей битвой двух отличных команд

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Матч группового этапа женского чемпионата Европы по волейболу между сборными России и Турции был настоящей битвой двух замечательных команд. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Константин Ушаков, чьи слова приводит пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.
В субботу сборная России обыграла команду Турции со счетом 3-1 и обеспечила себе участие в плей-офф соревнований.
"Я внес некоторые изменения в стартовый состав, я доволен тем, как он работал, - сказал Ушаков. - У нас есть 14 отличных игроков, наша вторая линия всегда готова помочь, когда это необходимо, и справиться с любой сложной ситуацией, с которой нам пришлось столкнуться во время наших матчей. Три из четырех сетов, которые мы сыграли сегодня, были очень плотными, матч был настоящей битвой двух замечательных команд".
В следующем матче сборная России 25 сентября встретится с командой Болгарии. На предварительном этапе 16 команд разбиты на четыре группы. Победители групп выходят в 1/4 финала. Команды, занявшие вторые и третьи места, проведут дополнительные матчи плей-офф.
Чемпионат Европы завершится 1 октября.