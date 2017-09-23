Российские футболисты завоевали бронзу чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом. Соревнования проходят в Аргентине.
В матче за третье место россияне оказались сильнее сборной Англии - 2:0. Забитыми мячами отметились Алексей Боркин и Марат Елоев.
В финале турнира встретятся команды Украины и Ирана.