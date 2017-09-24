Исполком WADA даст оценку призыву отстранить сборную России от Олимпиады-2018

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит вопрос статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и даст оценку призыву института Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в предстоящих Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Заседание исполкома WADA пройдет в воскресенье в Париже. Члены исполкома ознакомятся с рекомендациями независимого комитета WADA по контролю за соответствием, который отслеживает реализацию дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Окончательное решение по этому вопросу будет принято только на заседании совета учредителей WADA 16 ноября в Сеуле.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года.

На исполкоме также будет обсуждаться призыв отстранить сборную России от участия в февральских Олимпийских играх, который прозвучал от 28 национальных антидопинговых агентств, входящих в институт NADO. По их мнению, "чистые" российские спортсмены в Южной Корее должны выступить под нейтральным флагом, но при условии прохождения ими тщательного допинг-контроля.

На прошлой неделе на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме глава WADA Крэйг Риди дал понять, что возглавляемая им организация во многом не разделяет подобную позицию, по причине чего на исполкоме в Париже WADA должно выработать совместное видение этого вопроса. В обсуждении примут участие и представители государственных органов Норвегии, Австралии, Польши, Японии, которые являются членами исполкома.

Невиновность российских спортсменов может быть подтверждена

На исполкоме WADA также будет рассмотрен вопрос прекращения расследования в отношении 95 из 96 российских спортсменов, указанных в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена. На прошлой неделе такую информацию распространило американское издание New York Times, в Лиме ее подтвердил Крэйг Риди. По его словам, международные спортивные федерации, рассмотрев представленные комиссией Макларена факты, пришли к мнению, что их недостаточно для признания вины этих россиян в нарушении антидопинговых правил.

В 2016 году независимая комиссия WADA во главе с Маклареном опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. Первый был посвящен итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, во втором утверждалось, что к допинговым махинациям были причастны более тысячи российских спортсменов.