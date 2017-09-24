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Московский марафон пройдет в воскресенье с участием 30 тысяч бегунов

Спорт
24 сентября, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Движение автотранспорта в центре столицы с 07:00 до 17:00 будет перекрыто

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Московский марафон 2016

Московский марафон 2016

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пятый Московский марафон пройдет в воскресенье по дорогам российской столицы. В забегах примут участие более 30 тысяч человек из 70 стран.

В нынешнем году маршрут марафона остался неизменным. Участники стартуют в "Лужниках", пробегут по набережным Москвы-реки мимо Москвы-Сити, Садовому кольцу, через Крымский мост, по Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду и под стенами Кремля. Старт и финиш маршрута на 42,2 км запланированы на улице Лужники, на 10 км - на Лужнецкой набережной около Престижной аллеи. Начало марафона - 09:15 мск.

Помимо забегов на 10 и 42,2 км, пройдут корпоративная эстафета и заезд на хендбайках и гоночных колясках.

Среди участников забега чемпион России по марафону 2016 года Федор Шутов, победитель Московского марафона 2016 года Артем Алексеев, участник Олимпийских игр 2012 года Алексей Реунков, теннисистка Вера Звонарева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и другие. Следить за соревнованиями можно будет в прямом эфире на сайте и в соцсетях проекта.

Сотрудничество с РУСАДА

В начале сентября организаторы марафона подписали договор о сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством. Участники Московского марафона не имеют права нарушать общероссийские антидопинговые правила и всемирный кодекс, они в выборочном порядке подлежат тестированию. Любое нарушение антидопинговых правил может привести к дисквалификации, либо наложению других санкций, установленных антидопинговыми правилами.

По мнению директора марафона Дмитрия Тарасова, это станет первым шагом этого забега к получению золотого лейбла Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Призовой фонд Московского марафона превысит 3 млн рублей. В связи с проведением марафона движение автотранспорта в центре Москвы с 07:00 до 17:00 воскресенья будет перекрыто.

В нынешнем году главному забегу марафона предшествовал ряд ежемесячных тематических соревнований - забег "Апрель", Московский полумарафон, Красочный забег, Ночной забег, Полумарафон "Лужники".

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