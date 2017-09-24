Надаль и Федерер выиграли первый совместный матч в парном разряде на выставочном турнире

ТАСС, 24 сентября. Рафаэль Надаль и Роджер Федерер победили американцев Джека Сока и Сэма Куэрри на выставочном турнире в Праге, испанец и швейцарец впервые в карьере сыграли вместе в парном разряде. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 10:5.

Турнир проходит в формате матча между сборными Европы и мира. В состав команды Европы кроме Федерера и Надаля входят хорват Марин Чилич, австриец Доминик Тим, чех Томаш Бердых и Александр Зверев из Германии. За сборную мира выступают американцы Фрэнсис Тиафо, Сэм Куэрри, Джон Изнер, Джек Сок, австралиец Ник Кирьос и Денис Шаповалов из Канады. После двух дней турнира счет 9:3 в пользу команды Европы, соревнования завершатся 24 сентября.

"Я очень доволен этим результатом, - сказал Федерер. - Это было довольно необычно, рад, что мы выиграли вместе хотя бы один матч".

"На корте было много энергии, я испытал невероятные чувства. Это был уникальный момент", - поделился впечатлениями Надаль.

Надаль в настоящее время занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Федерер - второе. Теннисисты провели друг против друга 37 матчей, в 23 сильнее оказывался испанец. Швейцарец является рекордсменом по количеству завоеванных титулов Большого шлема (19), Надаль по этому показателю занимает второе место (16).