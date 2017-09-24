Российский фигурист Михаил Коляда победил на турнире в Братиславе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Спортсмен, занимавший 10-е место после короткой программы, показал результат 247,16 балла.

Сергей Воронов, лидировавший после короткого проката, стал вторым (234,07). На третьей позиции расположился австралиец Брендан Керри (221,21).

Еще один россиянин Александр Самарин показал пятый результат (213,67).