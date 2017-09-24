Бывший баскетболист "Лейкерс" Робинсон подписал контракт с "Химками"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Тяжелый форвард Томас Робинсон подписал соглашение с российским баскетбольным клубом "Химки" до конца сезона-2017/18. Об этом сообщает официальный сайт подмосковной команды.

В прошлом сезоне американец в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" набирал в среднем за матч 5,0 очка и делал 4,6 подбора.

"Я в команде чуть больше месяца и вижу наши сильные и слабые стороны, - прокомментировал подписание 26-летнего игрока главный тренер клуба Георгиос Барцокас. - Вместе с президентом и генеральным директором клуба мы проанализировали рынок и пришли к выводу, что нашу команду можно сделать лучше, поэтому прежде всего я хочу поблагодарить руководство и спонсоров "Химок" за возможность подписать такого сильного игрока, как Робинсон. Это действительно большой трансфер для нашей команды, Робинсон - это очень хороший и известный игрок с солидным опытом выступления в НБА, он был выбран на драфте под пятым номером и сейчас находится в хорошем возрасте. Думаю, он хорошо впишется в нашу систему, помня о том, что нам предстоит бороться в Евролиге с ее новым форматом и большим числом игр, мы решили качественно усилиться в преддверии старта этого турнира".

Томас Робинсон также выступал в составе "Сакраменто", "Хьюстона", "Филадельфии", "Портленда" и "Бруклина". Всего он провел 313 матчей в НБА.